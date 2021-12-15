Соответствующую информацию обнародовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Об этом она сообщила 15 декабря в телеграме.
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Матюшенко в критическом состоянии: ему не оказывают медицинскую помощь
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Валерий Матюшенко незаконно удерживается Россией на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32.
По словам Денисовой, согласно медицинскому заключению, по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы, он имеет:
- признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы;
- глубокую шейную лимфадопатию с обеих сторон.
Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию,
– написала Денисова.
Она сообщила, по рекомендации врача, медобследование должно быть каждые 3 месяца. Также Матюшенко нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.
У Матюшенко синдром Туретта
"Также Валерий Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание – синдром Туретта, которое характеризуется подсознательными постоянными сокращениями мышц. После перенесенных пыток, его состояние ухудшилось, интервал между нервными тиками составляет всего несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению", – сообщила Денисова.
Она также рассказала, что у заключенного образовался узел в паховой зоне. Он образовался через 10 месяцев тяжелой работы в тюрьме "Изоляция". Оказалось, что это паховая грыжа, повлекшая защемление кишечника.
Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно,
– заявила Денисова.
Она пояснила, что такие действия в отношении заключенного являются нарушением не только украинского законодательства, но также норм международного права, в частности:
- Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны;
- а также дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года;
- Европейской Конвенции по защите прав;
- основных свобод человека 1950 года.
Уполномоченная по правам человека обратилась в Международный комитет Красного Креста, чтобы они срочно осуществили визит к Матюшенко, способствовали его госпитализации, а также обеспечили его медицинской помощью.
Денисова также попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер вмешаться в ситуацию, чтобы освободить заключенного по состоянию здоровья.
Что известно о заключенном Валерии Матюшенко
- Музыканта и предпринимателя Валерия Матюшенко в плену удерживают с 15 июля 2017 года. Его задержали в поселке Кальмиусском Донецкой области. Тогда ему на голову надели мешок и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии мужчину избили и поломали ему ребра. С тех пор российские боевики удерживают гражданина Украины.
- Через три года, в августе 2018 года пророссийские оккупанты осудили гражданина Украины якобы за "шпионаж в пользу Украины". Так называемый оккупационный "суд" дал ему 10 лет заключения.
- В течение 4 лет Валерия Матюшенко исключают из списков на обмен. Кроме того, по словам Денисовой, к нему не допускают представителей Красного Креста, ОБСЕ и ООН.
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Полный текст публикации Людмилы Денисовой
Состояние здоровья гражданина Украины Валерия Матюшенко, который незаконно удерживается органами оккупационной администрации России на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.
Согласно медицинскому заключению по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы, Валерий имеет признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы и глубокую шейную лимфадопатию с обеих сторон. Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию.
Также Валерий Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание – синдром Туретта, которое характеризуется подсознательными постоянными сокращениями мышц. После перенесенных пыток, его состояние ухудшилось, интервал между нервными тиками составляет лишь несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению.
По полученной информации, у Валерия Матюшенко случился приступ: узел, образовавшийся в паховой зоне вследствие тяжелых работ в течение 10 месяцев в печально известной тюрьме «Изоляция», оказался паховой грыжей, что повлекло ущемление кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно.
Валерий находится в плену с 15 июля 2017 года. После задержания пережил сильные побои, ему сломали ребра. 28 августа 2018 года был приговорен оккупантами за "шпионаж в пользу Украины" к 10 годам лишения свободы.
Четыре года Валерия Матюшенко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.