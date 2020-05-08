Боевики отказывают в доступе к пленнику Матюшенко: как жена борется за его свободу

Валерий Матюшенко вышел из дома 15 июля 2017 года. Отошел буквально 100 метров от дома, когда ему на голову надели мешок и увезли.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала жена Татьяна Матюшенко.

Важно До сих пор щемит в сердце и начинает трясти: освобожденный из плена вспомнил пытки боевиков

Женщина уже вечером начала поиски, когда муж не пришел домой и был выключен телефон.

"Потом мне начали шептать, что его забрали в МГБ. Буквально на 4 день пришли с обыском, с постановлением, показали в чем он обвиняется – шпионаж, сотрудничество с СБУ. Изъяли технику и начался ад", – рассказала Татьяна Матюшенко.



Валерий Матюшенко / Скриншот из видео

Жена пленного вспомнила, что ездила несколько раз на день в МГБ, пыталась с кем-то говорить по этому поводу. Однако через несколько дней ей показали статью, которую готовят уже на нее. Поэтому она вместе с ребенком выехала на территорию Украины, где продолжает бороться за свободу мужа.

Мой муж осужден 28 марта 2018 года и в мае месяце он переведен в Макеевскую колонию (№32). Были разрешены звонки до апреля 2019 года, даже на территорию Украины. Потом связь оборвалась,

– рассказала Татьяна Матюшенко.

Она пояснила, что сейчас Валерий Матюшенко звонит ее маме, которая находится на той территории и так они общаются. Благодаря этому женщина знает, что ему необходимо из препаратов и продуктов.



Татьяна и Валерий Матюшенки / Скриншот с видео

"У моего мужа есть болезнь. Оказалось, что у него очень серьезные проблемы с щитовидной железой. Я сообщила об этом в Красный Крест, ОБСЕ, ООН, но, к сожалению, им постоянно отказывают в доступе", – пояснила Татьяна Матюшенко.

Что известно об освобождении из плена украинцев в 2020 году