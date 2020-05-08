Бойовики відмовляють в доступі до полоненого Матюшенка: як дружина бореться за його свободу

Валерій Матюшенко вийшов з дому 15 липня 2017 року. Відійшов буквально 100 метрів від дому, коли йому на голову одягли мішок та вивезли.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла дружина Тетяна Матюшенко.

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Жінка вже ввечері почала пошуки, коли чоловік не прийшов додому та мав вимкнений телефон.

"Потім мені почали шептати, що його забрали МГБ. Буквально на 4 день прийшли з обшуком, з постановою, показали в чому він звинувачується – шпигунство, співпраця з СБУ. Вилучили техніку та почалося пекло", – розповіла Тетяна Матюшенко.



Валерій Матюшенко / Скриншот з відео

Дружина полоненого пригадала, що їздила декілька разів на день під МДБ, намагалася з кимось говорити з цього приводу. Проте через декілька днів їй показали статтю, яку готують вже на неї. Тому мусила разом з дитиною виїхати на територію України, де продовжує боротися за свободу чоловіка.

Мій чоловік засуджений 28 березня 2018 року і в травні місяці він переведений в Макіївківська колонія (№32). Були дозволені дзвінки до квітня 2019 року, навіть на територію України. Потім зв'язок обірвався,

– розповіла Тетяна Матюшенк.

Вона пояснила, що наразі Валерій Матюшенко телефонує її мамі, яка перебуває на тій території і так вони спілкуються. Завдяки цьому жінка знає, що йому необхідно з препаратів та харчів.



Тетяна та Валерій Матюшенки / Скриншот з відео

"У мого чоловіка є хвороба. Виявилося, що в нього дуже серйозні проблеми із щитоподібною залозою. Я повідомила про це в Червоний Хрест, ОБСЄ, ООН, але, на жаль, їм постійно відмовляють в доступі", – пояснила Тетяна Матюшенко.

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