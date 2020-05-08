Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Бойовики відмовляють в доступі до полоненого Матюшенка: як дружина бореться за його свободу

-

Валерій Матюшенко вийшов з дому 15 липня 2017 року. Відійшов буквально 100 метрів від дому, коли йому на голову одягли мішок та вивезли.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла дружина Тетяна Матюшенко.

Важливо Досі щемить у серці та починає трусити: звільнений з полону пригадав катування бойовиків 

Жінка вже ввечері почала пошуки, коли чоловік не прийшов додому та мав вимкнений телефон.

"Потім мені почали шептати, що його забрали МГБ. Буквально на 4 день прийшли з обшуком, з постановою, показали в чому він звинувачується – шпигунство, співпраця з СБУ. Вилучили техніку та почалося пекло", – розповіла Тетяна Матюшенко.

Валерій Матюшенко
Валерій Матюшенко / Скриншот з відео

Дружина полоненого пригадала, що їздила декілька разів на день під МДБ, намагалася з кимось говорити з цього приводу. Проте через декілька днів їй показали статтю, яку готують вже на неї. Тому мусила разом з дитиною виїхати на територію України, де продовжує боротися за свободу чоловіка.

Мій чоловік засуджений 28 березня 2018 року і в травні місяці він переведений в Макіївківська колонія (№32). Були дозволені дзвінки до квітня 2019 року, навіть на територію України. Потім зв'язок обірвався,
– розповіла Тетяна Матюшенк.

Вона пояснила, що наразі Валерій Матюшенко телефонує її мамі, яка перебуває на тій території і так вони спілкуються. Завдяки цьому жінка знає, що йому необхідно з препаратів та харчів.

Валерій Матюшенко
Тетяна та Валерій Матюшенки / Скриншот з відео

"У мого чоловіка є хвороба. Виявилося, що в нього дуже серйозні проблеми із щитоподібною залозою. Я повідомила про це в Червоний Хрест, ОБСЄ, ООН, але, на жаль, їм постійно відмовляють в доступі", – пояснила Тетяна Матюшенко.

Що відомо про звільнення з полону українців у 2020 році

  • Перший обмін полоненими у 2020 році відбувся 16 квітня.
  • У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
  • Списки українців – тут. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
  • Всі звільнені мали пройти обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
  • Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.
Автор: Марія Лелека
Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Шоу починається: навіщо владі Саакашвілі?
сьогодні , 15:00 Шоу починається: навіщо владі Саакашвілі?
Юрій Бутусов
МВФ тримає українську владу на короткому повідку
сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
Сергій Фурса
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
сьогодні , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів