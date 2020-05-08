Бойовики відмовляють в доступі до полоненого Матюшенка: як дружина бореться за його свободу
Валерій Матюшенко вийшов з дому 15 липня 2017 року. Відійшов буквально 100 метрів від дому, коли йому на голову одягли мішок та вивезли.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла дружина Тетяна Матюшенко.
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Жінка вже ввечері почала пошуки, коли чоловік не прийшов додому та мав вимкнений телефон.
"Потім мені почали шептати, що його забрали МГБ. Буквально на 4 день прийшли з обшуком, з постановою, показали в чому він звинувачується – шпигунство, співпраця з СБУ. Вилучили техніку та почалося пекло", – розповіла Тетяна Матюшенко.
Валерій Матюшенко / Скриншот з відео
Дружина полоненого пригадала, що їздила декілька разів на день під МДБ, намагалася з кимось говорити з цього приводу. Проте через декілька днів їй показали статтю, яку готують вже на неї. Тому мусила разом з дитиною виїхати на територію України, де продовжує боротися за свободу чоловіка.
Мій чоловік засуджений 28 березня 2018 року і в травні місяці він переведений в Макіївківська колонія (№32). Були дозволені дзвінки до квітня 2019 року, навіть на територію України. Потім зв'язок обірвався,
– розповіла Тетяна Матюшенк.
Вона пояснила, що наразі Валерій Матюшенко телефонує її мамі, яка перебуває на тій території і так вони спілкуються. Завдяки цьому жінка знає, що йому необхідно з препаратів та харчів.
Тетяна та Валерій Матюшенки / Скриншот з відео
"У мого чоловіка є хвороба. Виявилося, що в нього дуже серйозні проблеми із щитоподібною залозою. Я повідомила про це в Червоний Хрест, ОБСЄ, ООН, але, на жаль, їм постійно відмовляють в доступі", – пояснила Тетяна Матюшенко.
Що відомо про звільнення з полону українців у 2020 році
- Перший обмін полоненими у 2020 році відбувся 16 квітня.
- У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
- Списки українців – тут. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
- Всі звільнені мали пройти обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
- Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.
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