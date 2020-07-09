Украина 8 июля во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы просила Россию немедленно освободить пленного Валерия Матюшенко. Он находится в плену донецких боевиков.

У Валерия Матюшенко серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский на своей фейсбук-странице.

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Что известно о проблемах со здоровьем у Матюшенко

Украинец жалуется на невыносимую боль и быструю потерю веса. Это может свидетельствовать о симптомах онкологического заболевания.

По словам Казанского, информацию передали представителям ОБСЕ и боевикам. Сейчас решается вопрос о проведении соответствующего медобследования.

Пока понятной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет. Но вопрос нужно постоянно поднимать и контролировать, поскольку человек в реальной беде,

– подчеркнул он.

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8 июля во время переговоров представитель России в ТКГ Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве договоренностей по обмену пленными.

По его словам, Киев отказался от договоренностей по составлению списков на обмен. Он также добавил, что списки должны были составить в соответствии с четырьма категориями пленных.

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Что известно о Валерии Матюшенко? Он один из тех людей, которые остались в плену после обмена в декабре 2019 года. Предприниматель и музыкант Валерий Матюшенко попал в плен боевиков 15 июля 2017 года в Кальмиусском. Там его пытали. Так называемый незаконный "суд" оккупантов приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы. Матюшенко обвиняют в "шпионаже".

Валерий Матюшенко с женой / "Радио Свобода"