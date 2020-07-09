Україна 8 липня під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи просила Росію негайно звільнити полоненого Валерія Матюшенка. Він перебуває в полоні донецьких бойовиків.

У Валерія Матюшенка серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомив представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про проблеми зі здоров'ям в Матюшенка

Українець скаржиться на нестерпний біль та швидку втрату ваги. Це може свідчити про симптоми онкологічного захворювання.

За словами Казанського, інформацію передали представникам ОБСЄ та бойовикам. Зараз вирішується питання про проведення відповідного медобстеження.

Поки зрозумілої реакції та чіткої відповіді з боку бойовиків немає. Але питання потрібно постійно підіймати і контролювати, оскільки людина в реальній біді,

– наголосив він.

Чому Росія блокує питання обміну полоненими

8 липня під час переговорів представник Росії в ТКГ Борис Гризлов звинуватив українську сторону в нібито зриві домовленостей щодо обміну полоненими.

За його словами, Київ відмовився від домовленостей щодо складання списків на обмін. Він також додав, що списки мали скласти відповідно до чотирьох категорій полонених.

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Що відомо про Валерія Матюшенка? Він один з тих людей, які залишилися в полоні після обміну в грудні 2019 року. Підприємець та музикант Валерій Матюшенко потрапив до полону бойовиків 15 липня 2017 у Кальміуському. Там його катували.



Так званий незаконний "суд" окупантів засудив чоловіка до 10 років в'язниці. Матюшенка звинувачують у "шпигунстві".



Валерій Матюшенко з дружиною / "Радіо Свобода"