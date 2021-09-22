Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сказала бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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"Очень странно как сегодня быстро отреагировала Россия, оправдываясь, что вроде бы это не они", – сказала Юлия Мендель.

Параллельно с представителем Путина на покушение на Шефира отреагировал пророссийский блогер Анатолий Шарий, которому в Украине объявили подозрение в государственной измене. Он связал обстрел авто Сергея Шефира с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Если кто-то и есть в информационном пространстве известный клоун, то видимо, это господин Шарий. Его конспирологические теории – это ничто иное как просто площадка для стендапа,

– сказала Юлия Мендель

Справка. В России оперативно отреагировали на обстрел авто Сергея Шефира и заверили в "своей правоте". Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о российском следе.

Мендель: Шефир и Ермак – ближайшие советники

В ответ на вопрос о том, какие отношения были между Ермаком и Шефиром, Мендель заметила: "Это два ближайших, можно сказать неофициально, советника".

"Эти два мужчины, на них Владимир Зеленский возлагается как на людей, которым он, во-первых, доверяет, во-вторых, которые были у истоков построения команды и программы президента", – сказала бывшая пресс-секретарь президента Украины.

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По ее словам, Андрей Ермак и Сергей Шефир работают с Владимиром Зеленским 24/7. Юлия Мендель сказала, что соответствующая конспирология – это просто попытка рассорить команду президента, но это не может повлиять на отношения внутри команды.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Обстрел авто Шефира: коротко