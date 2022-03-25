Удивляюсь их тупости, – Ким о россиянах, которые списывают бензин, а не воюют

Российские оккупационные войска возле Николаева в очередной раз демонстрируют чрезвычайную деморализацию. Они подъезжают к нашим позициям и не хотят идти в наступление.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий ком в своем обращении за 24 марта. Он предположил, что таким образом вражеские военные только списывают горючее.

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Они даже не думают идти в наступление

Чиновник отметил, что россияне приближаются и разворачиваются еще до того, как по ним начинают стрелять. Причем это случалось уже не раз.

Удивляюсь тупости орков. Они не хотят воевать. Кажется им командиры дают команду "вперед", а они говорят, что натолкнулись на жесткое сопротивление. У них там свое кино, может, просто бензин списывают,

– сказал Ким.

Он также назвал это "изображением деятельности". Однако сейчас трудно понять, почему оккупанты гоняют свои колонны, ведь у них есть значительные проблемы с поставкой топлива.

Вечернее обращение Виталия Кима за 24 марта: смотрите видео

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