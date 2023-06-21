Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что удобная транспортная инфраструктура вокруг элеватора позволяла возить снаряды как по железной дороге, так и грузовиками.

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Очень удобное место. Во-первых, важный железнодорожный путь, соединяющий Джанкой с Мелитополем, с другой стороны – элеватор: ну кто догадается, что россияне начнут размещать склады с боеприпасами на территории элеватора, не являющегося военным объектом,

– говорит Селезнев.

У окупантов сгорел склад боеприпасов под Геническом: смотреть видео

Чувствовали себя в безопасности, а превратились в пепел

С учетом того, что Рыково расположено в 110 километрах от линии боевого столкновения, тамошние логисты чувствовали себя в относительной безопасности. "Но как чувствовали себя, так и превратились в пепел, и дальше будет еще", - уверен Владислав Селезнев.

Он напомнил, что в последнее время количество уничтоженных вражеских грузовиков кратно возросло.

Обратите внимание! На временно оккупированной части Херсона российские захватчики создали склад боеприпасов. Он располагался у Геническа и просуществовал восемь месяцев. Утром 18 июня его не стало – взрывы после неожиданного "хлопка" звучали не один час.

Что горело у окупантов