Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що зручна транспортна інфраструктура навколо елеватора дозволяла возити снаряди як залізницею, так і вантажівками.
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Дуже зручне місце. По-перше, важлива залізнична колія, що з’єднує Джанкой з Мелітополем, з іншого боку – елеватор: ну хто здогадається, що росіяни почнуть розміщувати склади з боєприпасами на території елеватора, котрий не є військовим об’єктом,
– каже Селезньов.
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Почувалися у безпеці, а перетворилися на попіл
З урахуванням того, що Рикове розташоване на відстані 110 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тамтешні логісти почували себе у відносній безпеці. "Але ж як почувалися, так і перетворилися на попіл, і далі буде ще", – упевнений Владислав Селезньов.
Він згадав, що останнім часом кількість знищених ворожих вантажівок кратно зросла.
Що горіло в окупантів
- Окупаційна влада Криму 21 червня заявила про "чергову диверсію". Бідкаються, що невідомі пошкодили залізницю в районі Феодосії. Тож, рух поїздів тимчасово довелось зупинити.
- Нещодавно гауляйтер Сергій Аксьонов повідомляв про підрив залізничних колій в Кіровському районі півострова. Цією частиною залізниці ворог переганяв техніку на материкову частину України.
- До слова, неспокійно було і на півночі тимчасово окупованого росіянами Криму, 19 та 20 червня окупаційна влада заявляла про нічні атаки безпілотників.