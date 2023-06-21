Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що зручна транспортна інфраструктура навколо елеватора дозволяла возити снаряди як залізницею, так і вантажівками.

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Дуже зручне місце. По-перше, важлива залізнична колія, що з’єднує Джанкой з Мелітополем, з іншого боку – елеватор: ну хто здогадається, що росіяни почнуть розміщувати склади з боєприпасами на території елеватора, котрий не є військовим об’єктом,

– каже Селезньов.

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Почувалися у безпеці, а перетворилися на попіл

З урахуванням того, що Рикове розташоване на відстані 110 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тамтешні логісти почували себе у відносній безпеці. "Але ж як почувалися, так і перетворилися на попіл, і далі буде ще", – упевнений Владислав Селезньов.

Він згадав, що останнім часом кількість знищених ворожих вантажівок кратно зросла.

Зверніть увагу! На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники створили склад боєприпасів. Він розташовувався біля Генічеська та проіснував вісім місяців. Зранку 18 червня його не стало – вибухи після несподіваної "бавовни" лунали не одну годину.

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