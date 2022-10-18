Удорожание электричества грозит потерей контроля над ценами на социальные товары, – Фесенко

Резкий рост тарифов на электроэнергию для промышленности угрожает правительству потерей контроля над ценами на социально-чувствительные товары и услуги. С таким прогнозом выступил руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Так он прокомментировал намерение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поднять предельные цены или так называемых прайс-кепы на электроэнергию. Речь идет о повышении стоимости электроэнергии на 50%, сообщает 24 канал.

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"От тарифов на электроэнергию зависят цены на хлеб, крупы, мясо, а также билеты на проезд в городских трамваях, троллейбусах, метро. Война уже влечет за собой снижение доходов украинцев. Инфляция в 2022 году, по прогнозу НБУ, превысит 30%. намерение НКРЭКУ запустить новую инфляционную волну из-за подорожания электроэнергии выглядит, как минимум, несвоевременным", – отметил Владимир Фесенко.

По мнению политолога, в ситуацию в ближайшее время может вмешаться Кабинет Министров.

Правительство на примере топливного кризиса уже демонстрировало готовность принимать решительные меры по сдерживанию цен. Похоже, и в этот раз он должен вмешаться. Ведь сложную ситуацию в энергетике нельзя рассматривать исключительно как отраслевую проблему. Тарифы на электроэнергию влияют на широкий спектр товаров и услуг. Я бы сказал, эти тарифы являются политически чувствительными, – заметил Владимир Фесенко.

Ранее СМИ сообщали о том, что 19 октября 2022 года НКРЭКУ будет рассматривать проект решения по увеличению предельных цен (так называемых прайс-кепов) на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке на 50%. То есть цены могут подскочить с 4000 грн./МВт-ч до 6000 грн./МВт-ч.

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