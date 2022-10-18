Так він прокоментував намір Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підняти граничні ціни або ж так званих прайс-кепи на електроенергію. Мова йде про підвищення вартості електроенергії на 50%, інформує 24 канал.

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"Від тарифів на електроенергію залежать ціни на хліб, крупи, м'ясо, а також квитки на проїзд у міських трамваях, тролейбусах, метро. Війна вже спричиняє зниження доходів українців. Інфляція у 2022 році, за прогнозом НБУ, перевищить 30%. Відтак намір НКРЕКП запустити нову інфляційну хвилю через подорожчання електроенергії виглядає, як мінімум, несвоєчасним", – відзначив Володимир Фесенко.

На думку політолога, в ситуацію вже найближчим часом може втрутитись Кабінет Міністрів.

Уряд на прикладі паливної кризи вже демонстрував готовність вживати рішучі заходи для стримування цін. Схоже, і цього разу він має втрутитись. Адже складну ситуацію в енергетиці не можна розглядати виключно як галузеву проблему. Тарифи на електроенергію впливають дуже широкий спектр товарів та послуг. Я би сказав, ці тарифи є політично-чутливими, – зауважив Володимир Фесенко.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 19 жовтня 2022 року НКРЕКП буде розглядати проєкт рішення щодо збільшення граничних цін (так званих прайс-кепів) на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку на 50%. Тобто ціни можуть скочити з 4000 грн./МВт-год до 6000 грн./МВт-год.

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