Такое наказание присудили Кеннету Смиту. Его осудили за заказное убийство, которое он совершил более 30 лет назад.

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Казнь с помощью чистого азота

Штат назвал свой новый протокол "самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству".

Известно, что эксперты ООН по правам человека и адвокаты осужденного пытались предотвратить это. Они говорили, что этот метод рискован, экспериментальным и может привести к тяжелой смерти или несмертельным травмам.

Кеннет Смит был осужден за убийство по найму в 1988 году. Мужчина был редким узником, который уже пережил одну попытку смертной казни.

Официальные лица Алабамы в ноябре 2022 года отменили его казнь с помощью смертельной инъекции после того, как часами пытались вставить иглу для внутривенного введения в его тело.

Как все происходило

Казнь началась в 7:53 вечера (01:53 по Гринвичу в пятницу), а Смита объявили мертвым в 20:25 (2:25 по Гринвичу). Об этом сообщили представители тюрьмы.

Смит находился в сознании в течение нескольких минут после активации азота. Об этом заявили пятеро журналистов, которым разрешили наблюдать за казнью сквозь стекло, как свидетелем СМИ.

Затем заключенный начал дрожать и корчиться на каталке в течение примерно двух минут. После этого, как отметили в издании, можно было увидеть глубокое дыхание в течение нескольких минут, прежде чем его дыхание замедлилось и стало незаметным.

"Похоже, что Смит задерживал дыхание настолько долго, насколько мог", – сказал комиссар исправительной колонии Алабамы Джон Хэмм, отвечая на пресс-конференции на вопросы, было ли ожидаемым, что заключенный корчился. Комиссар добавил, что Смит немного боролся с ограничениями, но это самопроизвольное движение и некоторое агональное дыхание. Так что, по его словам, это было ожидаемо.

Перед тем, как включить азот, Смит сделал длинное заключительное заявление, которое начиналась так: "Сегодня ночью Алабама заставила человечество шагнуть назад".

Его жена и другие родственники присутствовали, и он жестом указал на них.

"Я иду с любовью, миром и светом… Люблю вас всех", – сказал он, по словам очевидцев.

Что известно о казни с помощью чистого азота