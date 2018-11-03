В США 63-летнего мужчину казнили на электрическом стуле

Впервые с 2007 года в США заключенному вынесли смертный приговор через электрический стул. Так, 1 ноября в тюрьме американского штата Теннесси казнили 63-летнего осужденного Эдмунда Загорски.

Мужчину осудили за двойное убийство в 1983 году, пишет USA Today.

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Прокуроры утверждали, что Загорски заманил двух мужчин в лес в графстве Робертсон, обещая продать им марихуану, а затем застрелил их, перерезал обоим горло и украл деньги.

Отметим, что на казнь пришли посмотреть восемь членов семьи жертв.

По телу осужденного дважды – первый раз 20 секунд и второй раз 15 секунд –пустили 1750 вольт тока. Последними словами Загорски было: "Давайте зажжем!"(Let's rock!).

Эдмунд Загорски стал 134-м человеком с 1916 года в штате Теннеси, осужденным на смертную казнь; и вторым казненным в штате в этом году. Однако с 2007 года он является первым человеком, которого казнили на электрическом стуле.

Добавим, что смертная казнь до сих пор действует на территории 31 штата в США.