У США 63-річного чоловіка стратили на електричному стільці

Вперше з 2007 року у США ув'язненому винесли смертний вирок через електричний стілець. Так, 1 листопада у тюрмі американського штату Теннессі стратили 63-річного засудженого Едмунда Загорскі.

Чоловіка засудили за подвійне вбивство у 1983 році, пише USA Today.

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Прокурори стверджували, що Загорські заманив двох чоловіків у ліс в графстві Робертсон, обіцяючи продати їм марихуану, а потім застрелив їх, перерізав обом горло і вкрав гроші.

Зазначимо, що на страту прийшли подивитись восьмеро членів сім'ї жертв.

По тілу засудженого двічі – першого разу 20 секунд і другого разу 15 секунд – пустили 1750 вольт струму. Останніми словами Загорські було: "Давайте запалимо!" (Let’s rock!).

Едмунд Загорскі став 134-ою людиною з 1916 року у штаті Теннесі, засудженою до смертої кари; і другим страченим у штаті цьогоріч. Проте з 2007 року він є першою людиною, кого стратили на електричному стільці.