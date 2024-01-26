Таке покарання присудили Кеннету Сміту. Його засудили за замовне вбивство, яке він скоїв більше 30 років тому.

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Страта за допомогою чистого азоту

Штат назвав свій новий протокол "найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству".

Відомо, що експерти ООН з прав людини та адвокати засудженого намагалися запобігти цьому. Вони казали, що цей метод є ризикованим, експериментальним і може призвести до тяжкої смерті або несмертельних травм.

Кеннет Сміт був засуджений за вбивство за наймом у 1988 році. Чоловік був рідкісним в'язнем, який вже пережив одну спробу страти.

Офіційні особи Алабами у листопаді 2022 року скасували його страту за допомогою смертельної ін'єкції після того, як годинами намагалися вставити голку для внутрішньовенного введення в його тіло.

Як все відбувалося

Страта почалася о 7:53 вечора (01:53 за Гринвічем у п'ятницю), а Сміта оголосили мертвим о 20:25 (02:25 за Гринвічем). Про це повідомили представники в'язниці.

Сміт був у свідомості протягом кількох хвилин після активації азоту. Про це заявили п'ятеро журналістів, яким дозволили спостерігати за стратою крізь скло, як свідкам ЗМІ.

Потім ув'язнений почав тремтіти і корчитися на каталці протягом приблизно двох хвилин. Після цього, як зазначили у виданні, можна було побачити глибоке дихання протягом декількох хвилин, перш ніж його дихання сповільнилося і стало непомітним.

"Схоже, що Сміт затримував дихання настільки довго, наскільки міг", – сказав комісар виправної колонії Алабами Джон Хемм, відповідаючи на прес-конференції на запитання, чи було очікуваним те, що ув'язнений корчився. Комісар додав, що Сміт трохи боровся з обмеженнями, але це мимовільний рух і деяке агональне дихання. Тож, за його словами, це було очікувано.

Перед тим, як увімкнути азот, Сміт зробив довгу заключну заяву, яка починалася так: "Сьогодні вночі Алабама змусила людство зробити крок назад".

Його дружина та інші родичі були присутні, і він жестом вказав на них.

"Я йду з любов'ю, миром і світлом… Люблю вас усіх", – сказав він, за словами очевидців.

Що відомо про страту за допомогою чистого азоту