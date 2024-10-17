Их быстро подхватили ультраправые радикалы и начали абсурдную дезинформационную кампанию. Каковы ее последствия и при чем здесь Россия, 24 Каналу рассказал Уриэль Эпштейн – исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Смотрите также Россия делает ставку на Трампа и готова нести огромные потери в войне против Украины, – WSJ

Как дезинформация влияет на США

Безосновательные теории заговора о модификации погоды и другие ложные утверждения об урагане Милтон только увеличивает количество фальшивых слухов об урагане Хелен и его последствиях. Вспышка дезинформации побудила к действиям местных чиновников, а также некоторых политиков, которые осудили появление абсурдных утверждений о происхождении штормов.

К сожалению, ложная информация распространена не только в США, а во всем мире. Вы видите значительное количество ультраправых экстремистов, которые распространяют эту дезинформацию в США. Меня шокировало, когда моя знакомая, которая занимается этой темой, рассказала, что Федеральное агентство по управлению ЧС было вынуждено переместить часть своих операций в одном из юго-восточных штатов из-за угроз от местной полиции, которые увидели военных нацгвардии,

– отметил Уриэль Эпштейн.

То есть даже местная полиция верит в абсурдную дезинформацию и фактически угрожают людям, которые пытались помочь во время природной катастрофы. Хотя ситуация не является беспрецедентной, однако распространение ложной информации стало большей угрозой на сегодня.

Обратите внимание! Ураган Милтон, который стал третьим крупным штормом в штате Флорида в течение последних трех месяцев, усилился со шторма категории 1 на бурный шторм категории 5 менее чем за сутки. Он нанес США ущерб на не менее 50 миллиардов долларов и унес жизни по меньшей мере 23 человек. Кроме того, из-за урагана, Джо Байден перенес встречу "Рамштайн", которая должна была состояться в Германии 12 октября.

"Это то, за что зацепились правые экстремисты в США, обостряя ситуацию. Конечно, это не осталось незамеченным для наших противников за рубежом. Владимир Путин не просто придумывает ложь с пустого места. Стратегия России, Китая и Ирана в отношении дезинформации на Западе заключаются в том, чтобы использовать имеющиеся дезинформационные нарративы и ухудшать их", – объяснил Эпштейн.

Итак, учитывая распространение дезинформации о недавних ураганах США, Джо Байден, в частности, имеет дело с "недружественными странами". Они сейчас пытаются еще больше ослабить Соединенные Штаты, используя любые методы.