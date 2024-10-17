Їх швидко підхопили ультраправі радикали й розпочали абсурдну дезінформаційну кампанію. Якими є її наслідки та до чого тут Росія, 24 Каналу розповів Уріель Епштейн – виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

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Як дезінформація впливає на США

Безпідставні теорії змови про модифікацію погоди та інші хибні твердження про ураган Мілтон лише збільшує кількість фальшивих чуток про ураган Гелен і його наслідки. Спалах дезінформації спонукав до дій місцевих чиновників, а також деяких політиків, які засудили появу абсурдних тверджень щодо походження штормів.

На жаль, неправдива інформація поширена не лише у США, а у всьому світі. Ви бачите значну кількість ультраправих екстремістів, які поширюють цю дезінформацію в США. Мене шокувало, коли моя знайома, яка займається цією темою, розповіла, що Федеральне агентство з управління НС було змушене перемістити частину своїх операцій в одному з південно-східних штатів через погрози від місцевої поліції, які побачили військових нацгвардії,

– зауважив Уріель Епштейн.

Тобто навіть місцева поліція вірить в абсурдну дезінформацію і фактично погрожують людям, які намагалися допомогти під час природної катастрофи. Хоч ситуація не є безпрецедентною, однак поширення неправдивої інформації стало більшою загрозою на сьогодні.

Зверніть увагу! Ураган Мілтон, який став третім великим штормом у штаті Флорида впродовж останніх трьох місяців, посилився зі шторму категорії 1 на бурхливий шторм категорії 5 менш ніж за добу. Він завдав США збитків на щонайменше 50 мільярдів доларів та забрав життя щонайменше 23 осіб. Крім того, через ураган, Джо Байден переніс зустріч "Рамштайн", яка мала відбутися у Німеччині 12 жовтня.

"Це те, за що зачепилися праві екстремісти в США, загострюючи ситуацію. Звичайно, це не залишилося непоміченим для наших супротивників за кордоном. Владімір Путін не просто вигадує брехню з порожнього місця. Стратегія Росії, Китаю та Ірану щодо дезінформації на Заході полягають у тому, щоб використовувати наявні дезінформаційні наративи та погіршувати їх", – пояснив Епштейн.

Отже, з огляду на поширення дезінформації щодо нещодавніх ураганів США, Джо Байден, зокрема, має справу з "недружніми країнами". Вони зараз намагаються ще більше послабити Сполучені Штати, використовуючи будь-які методи.