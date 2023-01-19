УГКЦ хочет получить доступ к Почаевской лавре, – Блаженнейший Святослав

Украинская греко-католическая церковь хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил глава УГКЦ Святослав Шевчук. Он подчеркнул, что Почаевская лавра – это большой духовный центр, пишет 24 Канал.

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УГКЦ хочет проводить службу в Почаевской лавре

Мы не хотим сегодня предъявлять какие-либо имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви,

– подчеркнул Святослав Шевчук.

Исследователи киевского христианства в Речи Посполитой говорят, что когда-то была неписана договоренность между православными в Киево-Печерской лавре и греко-католиками в Почаевской лавре о печати литургических книг.

УГКЦ не подвергает сомнению право собственности государства

Глава УГКЦ добавил, что русские цари превратили Почаев в пограничный форпост. А советские власти специально Почаевскую лавру с ее территорией присоединили к Тернопольской области. Все для того, чтобы уничтожить Унию в Галичине.

"Поэтому те, которые будут принимать решения, кому дать доступ для возможности молиться, должны учитывать, что Почаевская лавра имеет историческое отношение к нашей церкви", - отметил Блаженнейший Святослав.

Священник подчеркнул, что УГКЦ не подвергает сомнению право собственности государства, но хочет иметь доступ к этой святыне.

В начале января министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что Украина продолжает непростую и кропотливую работу по возвращению храмов, которые по тем или иным причинам арендует или просто использует УПЦ МП. В частности, Почаевской Лавры, договор по которой заключено на 49 лет. Ткаченко подчеркнул, что в каждом из этих случаев нужно будет принимать цивилизованные, европейские и прозрачные решения.