Про це повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він наголосив, що Почаївська лавра – це великий духовний центр, пише 24 Канал.
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УГКЦ хоче проводити службу у Почаївській лаврі
Ми не хочемо сьогодні пред'являти якісь майнові претензії комусь. Але ми говоримо, що це історично великий духовний центр нашої церкви,
– підкреслив Святослав Шевчук.
Дослідники київського християнства у Речі Посполитій говорять, що колись була неписана домовленість між православними у Києво-Печерській лаврі і греко-католиками у Почаївській лаврі щодо друку літургійних книг.
УГКЦ не піддає сумніву право власності держави
Глава УГКЦ додав, що російські царі перетворили Почаїв на прикордонний форпост. А радянська влада спеціально Почаївську лавру з її територією приєднала до Тернопільської області. Усе для того, щоб знищити Унію в Галичині.
"Тому от ті, які прийматимуть рішення, кому дати доступ для можливості молитися, мусять враховувати, що Почаївська лавра має історичне відношення до нашої церкви", – зазначив Блаженніший Святослав.
Священник наголосив, що УГКЦ не піддає сумніву право власності держави, але хоче мати доступ до цієї святині.