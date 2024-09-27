Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что бои за Угледар продолжаются уже почти 2 года. Для России захват города является приоритетной целью, ведь повлияет на расклад сил на фронте.

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Почему для России так важно захватить Угледар

"Героическая 72 бригада удерживала это направление 2 года и прекрасно выполнила боевую задачу. Каждого из этих бойцов можно подавать на звание Героя Украины, потому что за это время они отбили невероятное количество штурмов на Угледар", – отметил Роман Свитан.

Можно вспомнить попытки 155 бригады морской пехоты России наступать. Она дважды "убила себя" о 72 бригаду. Хотя им помогали другие подразделения оккупационной армии, но они так и не смогли захватить город или даже подойти к нему. Все потому, что с самого начала было выбрано правильное, грамотное расположение укрепрайонов благодаря высотам, застройкам, шахтам.

В последнее время россияне обратили на это направление очень серьезное внимание, особенно после того, как запустили железную дорогу из Ростова в Мелитополь. Поэтому Угледар был для них как кость в горле, ведь украинская артиллерия доставала до этой железной дороги, в частности развязки в Волновахе. Враг не мог пропускать достаточное количество поездов,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Поэтому для России ключевой задачей было оттеснить наш гарнизон из Угледара. Даже выход российских войск в сторону Покровска также имел целью перерезать пути снабжения с основной базы на Угледар и Курахово. Это так называемый большой круг, которым пытаются окружить Угледар.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

Малым кругом хотят окружить город после того, как полностью сравняли его с землей. Авиация, российские КАБы работали по Угледару несколько месяцев. Туда сбросили не одну сотню полутонных бомб, которые разрушили город.

Именно поэтому сейчас очень трудно удерживать населенный пункт, а решение о подкреплении не было принято вовремя. Поэтому правый и левый фланги "провисли". Бойцы 72 бригады стоят как и стояли и до сих пор удерживают город, но с флангами возникла большая проблема,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

Сейчас россияне давят именно с флангов. Вражеская артиллерия достает до путей обеспечения наших войск. Ситуация очень тяжелая, но героические Вооруженные Силы удерживают это направление. Военные, которые там находятся, ждут подкрепления, дополнительную помощь, особенно снарядную. Это позволит дальше держать Угледар. В течение недели мы увидим, как будет развиваться ситуация.

Если помощь не поступит, то, вероятно, примут решение об уходе из города. По мнению Романа Свитана, это кардинально изменит ход событий на поле боя.