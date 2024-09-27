Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що бої за Вугледар тривають вже майже 2 роки. Для Росії захоплення міста є пріоритетною ціллю, адже вплине на розклад сил на фронті.

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Чому для Росії так важливо захопити Вугледар

"Героїчна 72 бригада втримувала цей напрямок 2 роки й чудово виконала бойове завдання. Кожного з цих бійців можна подавати на звання Героя України, бо за цей час вони відбили неймовірну кількість штурмів на Вугледар", – наголосив Роман Світан.

Можна згадати спроби 155 бригади морської піхоти Росії наступати. Вона двічі "вбила себе" об 72 бригаду. Хоч їм допомагали інші підрозділи окупаційної армії, але вони так і не змогли захопити місто чи навіть підійти до нього. Все тому, що з самого початку було обране правильне, грамотне розташування укріпрайонів завдяки висотам, забудовам, шахтам.

Останнім часом росіяни звернули на цей напрямок дуже серйозну увагу, особливо після того, як запустили залізничну дорогу з Ростова до Мелітополя. Тому Вугледар був для них як кістка в горлі, адже українська артилерія діставала до цієї залізниці, зокрема розв'язки у Волновасі. Ворог не міг пропускати достатню кількість поїздів,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тож для Росії ключовим завданням було відтіснити наш гарнізон з Вугледара. Навіть вихід російських військ в бік Покровська також мав на меті перерізати шляхи постачання з основної бази на Вугледар та Курахове. Це так зване велике коло, яким намагаються оточити Вугледар.

Ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

Малим колом хочуть оточити місто після того, як повністю зрівняли його з землею. Авіація, російські КАБи працювали по Вугледару декілька місяців. Туди скинули не одну сотню півтонних бомб, які зруйнували місто.

Саме тому зараз дуже важко втримувати населений пункт, а рішення про підкріплення не було ухвалене вчасно. Тому правий та лівий фланги "провисли". Бійці 72 бригади стоять як і стояли та досі утримують місто, але з флангами виникла велика проблема,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

Зараз росіяни тиснуть саме з флангів. Ворожа артилерія дістає до шляхів забезпечення наших військ. Ситуація дуже важка, але героїчні Збройні Сили втримують цей напрямок. Військові, які там перебувають, чекають на підкріплення, додаткову допомогу, особливо снарядну. Це дозволить далі тримати Вугледар. Упродовж тижня ми побачимо, як розвиватиметься ситуація.

Якщо допомога не надійде, то, ймовірно, ухвалять рішення про відхід з міста. На думку Романа Світана, це кардинально змінить хід подій на полі бою.