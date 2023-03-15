Командование все просчитало, механизма взятия Угледара просто не существует, – полковник

Украинские военные сильно громили российскую группировку, наступавшую на Угледар. Оккупанты были вынуждены вывести две свои бригады, которые были сильно потрепаны.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вблизи Угледара находились 155 и 40 российские бригады морской пехоты с Дальнего Востока.

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Оккупанты были вынуждены выводить бригады из-за серьезных потерь. Сейчас на это место перебросили другие формирования.

Угледар очень сложно захватить

Как отметил Свитан, российское командование ставит задачу своим военным захватить Угледар. Но сделать это напрямую очень сложно.

Украинские командиры, выбиравшие Угледар как рубеж обороны, все правильно сделали. Они заминировали и обстреляли направление подхода. К Угледару даже подойти сложно. Почти невозможно. Россияне потеряли столько людей – были разбиты две бригады, более 100 "коробок" сожжено,

– заметил Свитан.

Стратегическая цель оккупантов в этом направлении – выход на Курахово в тыл марьинской группировки, а также на Покровск – в тыл авдеевской группировки; и на Доброполье – в тыл краматорской и славянской группировок.

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Сам Угледар – очень перспективное направление для дальнейшего контрнаступления ВСУ. Оттуда можно будет атаковать оккупантов и выйти западнее Волновахи на Мариуполь и вообще на Азовское побережье.

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