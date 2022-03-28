В Угледаре спасатели организовали подвоз воды в город

28 марта 2022 , 00:30
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Источник:

ГСЧС

Россия напала на Украину 24 февраля. Практически с самого начала полномасштабного вторжения в Угледаре не было воды.

Почти месяц в городе нет водоснабжения. Однако эту проблему частично решили.

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В ГСЧС рассказали, что почти с начала войны в Угледаре не было воды.

Чтобы не создавать катастрофу в виде отсутствия воды, 26 марта был организован ее подвоз в город,
– отметили спасатели.

Все горожане смогли прийти и набрать необходимое количество воды на дом.

В Угледаре спасатели организовали подвоз воды в город / Фото ГСЧС


Спасатели организовали подвоз воды в город / Фото ГСЧС


Все желающие смогли набрать необходимое количество воды / Фото ГСЧС

Автор: Ольга Котів