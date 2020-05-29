Угнетают свободу слова: обида Трампа на Twitter переросла в указ против соцсетей

Дональд Трамп собрался по-новому регулировать деятельность соцсетей. А для этого президент США подписал отдельный указ "о защите свободы слова", которую в соцсетях, мол, угнетают. Главное в указе то, что отныне государство не будет защищать Twitter и другие социальные медиа, ведь они перестали быть нейтральными.

Об этом Дональд Трамп рассказал 28 мая во время брифинга в Белом доме, пишет 24 канал . Ситуация, собственно, возникла после того, как Twitter впервые в истории обозначил серию постов президента США как такие, что "вводят в заблуждение".

С чего все началось Twitter "не выдержал": пост Трампа о выборах промаркировали как фейк

Трамп больше не считает соцсети нейтральными

В обращении к журналистам Трамп отметил, что "подписал исполнительный указ о защите свободы слова, прав граждан США". А сделал это потому, что теперь соцсети все чаще "ловят" на цензуре и политических действиях.

Социальные сети, например Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности. Мы брали за основу теорию, что они являются нейтральными платформами,

– сказал Трамп.

Теперь же соцсети, которые будут демонстрировать свою "ненейтральность", защиту от ответственности потеряют. А деньги американских налогоплательщиков "не будут оседать на счетах социальных сетей, которые подавляют свободу слова".

Важно! Текста указа Трампа пока не публиковали. Вероятно, именно поэтому до сих пор нет реакции от представителей соцсетей.

Президент @realDonaldTrump только что принял исполнительные меры по борьбе с онлайн-цензурой со стороны технологических корпораций, включая платформы социальных сетей. pic.twitter.com/W4r7vLw958 - Белый дом (@WhiteHouse) 28 мая 2020 г.

Но Трамп все еще "любит" Twitter

Дональд Трамп , несмотря на недовольство работой Twitter, уже заявил, что свой аккаунт удалять не будет: мол, тот нужен для общения с народом.

Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это мгновенно (речь шла об удалении страницы в Twitter – 24 канал),

– сказал президент США.