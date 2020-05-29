Пригнічують свободу слова: образа Трампа на Twitter переросла в указ проти соцмереж

Дональд Трамп зібрався по-новому регулювати діяльність соцмереж. А для цього президент США підписав окремий указ "про захист свободи слова", яку в соцмережах, мовляв, пригнічують. Головне в указі те, що відтепер держава не захищатиме Twitter та інші соціальні медіа, адже вони припинили бути нейтральними.

Про це Дональд Трамп розповів 28 травня під час брифінгу в Білому домі, пише 24 канал. Ситуація, власне, виникла після того, як Twitter вперше в історії позначив серію постів президента США як такі, що "вводять в оману".

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Трамп більше не вважає соцмережі нейтральними

У зверненні до журналістів Трамп наголосив, що "підписав виконавчий указ про захист свободи слова, прав громадян США". А зробив це тому, бо тепер соцмережі все частіше "ловлять" на цензурі і політичних діях.

Соціальні мережі, як-от Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності. Ми брали за основу теорію, що вони є нейтральними платформами,

– сказав Трамп.

Тепер же соцмережі, які демонструватимуть свою "ненейтральність", захист від відповідальності втратять. А гроші американських платників податків "не будуть осідати на рахунках соціальних мереж, які пригнічують свободу слова".

Важливо! Тексту указу Трампа наразі не публікували. Ймовірно, саме тому досі немає реакції від представників соцмереж.

President @realDonaldTrump just took executive action to fight online censorship by tech corporations, including social media platforms. pic.twitter.com/W4r7vLw958 — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

Але Трамп все ще "любить" Twitter

Дональд Трамп, попри невдоволення роботою Twitter, вже заявив, що свого акаунту видаляти не буде: мовляв, той потрібен для спілкування з народом.

Якби у нас насправді були об'єктивні ЗМІ, я б зробив це вмить (мовилося про видалення сторінки у Twitter – 24 канал),

– сказав президент США.

Twitter, зауважимо, Трамп тепер вважає "якимсь редактором", який "просуває свою точку зору". Хоча і до Google, Facebook і так далі у політика такі ж претензії.