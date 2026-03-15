Когда наступает уголовная ответственность за СЗЧ: в ТЦК дали четкое объяснение

С 1 марта в Украине действуют обновленные нормы, по которым самовольное оставление воинской части (СВЧ) или неявка на службу без уважительных причин более чем на трое суток считается уголовным правонарушением.

Об этом рассказал старший офицер юридической службы Ровенского областного ТЦК и СП Александр Косенко в эфире Украинского радио.

Читайте также СЗЧ будет еще больше, если этого не сделать: интервью Игоря Луценко о мобилизации, ТЦК и зарплаты в ВСУ

Что стоит знать о СЗЧ?

Александр Косенко объяснил, что ранее ответственность наступала даже за один день отсутствия, однако после изменений в законодательстве установили административный и уголовный порог.

Военный, который после СЗЧ решил вернуться к службе, может обратиться в органы Военной службы правопорядка – Центральное управление в городе Киеве, Киевской области и Территориальное управление и также зональные отделы ВСП в областных центрах.

В этих подразделениях ему предоставят информацию о батальонах резерва, куда он может быть направлен для дальнейшей службы.

И там также он получает предписание в один из этих батальонов,

– добавил Косенко.

При себе военному нужно иметь военно-учетные документы. При наличии также стоит взять рекомендательное письмо и медицинские документы, в частности заключение военно-врачебной комиссии.

Важно! По обновленным правилам, вернуться в предыдущую часть не получится: дальнейшее распределение в подразделения происходит именно из резервных батальонов.

В то же время стоит отметить, что военный, который впервые самовольно оставил часть во время военного положения, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Частью пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины прямо определено, что военнослужащий, который во время действия военного положения впервые совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 407 – это самовольное оставление воинской части – и статьей 408 – это дезертирство, может быть освобожден от уголовной ответственности,

– добавил юрист.

Наказание за СВЧ могут ужесточить?