Уголовные авторитеты несут в терроборону даже биты и мачете
28 февраля 2022 , 13:59Читати новину українською
Источник:Анатолий Штирлиц
Украинцы защищают свои города каждый как может. В ряды теробороны массово присоединяются люди, а криминальные авторитеты приносят все возможное оружие.
О сплоченности и боевом духе украинцев сообщают местные волонтеры
Внимание Тероборона во Львовской области укомплектована на 200%
В нашу тероборону отдали все оружие даже местные уголовные авторитеты. Все что имели. Даже биты и мачете,
– написала волонтер.
Текст сообщения
Курва. В нашу тероборону отдали все оружие даже местные уголовные авторитеты. Все что имели. Даже биты и мачете.
Слава нации! Смерть врагам.