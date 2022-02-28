Уголовные авторитеты несут в терроборону даже биты и мачете

Украинцы защищают свои города каждый как может. В ряды теробороны массово присоединяются люди, а криминальные авторитеты приносят все возможное оружие.

О сплоченности и боевом духе украинцев сообщают местные волонтеры

Внимание Тероборона во Львовской области укомплектована на 200%

В нашу тероборону отдали все оружие даже местные уголовные авторитеты. Все что имели. Даже биты и мачете,

– написала волонтер.

Текст сообщения

Курва. В нашу тероборону отдали все оружие даже местные уголовные авторитеты. Все что имели. Даже биты и мачете.

Слава нации! Смерть врагам.