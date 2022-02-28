Про згуртованість та бойовий дух українців повідомляють місцеві волонтери.
Увага Тероборона на Львівщині укомплектована на 200%
В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете,
– написала волонтерка.
Текст повідомлення
Курва. В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і мачете.
Слава нації! Смерть ворогам.
Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.