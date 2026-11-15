В Киеве откроется выставка, посвященная похищению украинского культурного наследия: что будет представлено

Игра "Мемори" с изображениями объектов культурного наследия Украины / Фото предоставлено 24 Канала
17 ноября в Киеве откроется документально-художественная выставка "Мишень: культура. Присвоено. Уничтожено. Забыто?", посвященную системному викраденню, присвоению и уничтожению украинского культурного наследия Россией. В экспозиции будут представлены истории разграбленных музеев, разрушенных памятников и похищенных произведений искусства.
Выставку представит Музей похищенного искусства (Museum of Stolen Art, MOSA). Ее цель – показать, как Россия пытается лишить Украину культурного наследия, исторической памяти и возможности передавать его следующим поколениям.
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Какие истории будут представлены на выставке?
С помощью документальных свидетельств, видеофрагментов, мультимедийных материалов и художественных инсталляций посетителям расскажут о различных способах уничтожения и присвоения украинской культуры. В частности, речь пойдет о вывозе музейных коллекций под видом "эвакуации", ракетных ударах по историческим памятникам, принудительной русификации культурных учреждений и незаконных раскопках на оккупированных территориях.
Среди основных примеров – ограбление музеев Херсона во время российской оккупации в 2022 году. Тогда из города под видом "эвакуации" вывезли тысячи произведений искусства и исторических артефактов. В результате выставочные залы и музейные хранилища остались пустыми.
Также на выставке расскажут о Мариупольском краеведческом музее, который был зруйнований во время российской осады города в 2022 году. Его коллекция насчитывала около 60 тысяч предметов. Часть культурных ценностей, в частности произведения Архипа Куинджи, вывезли в оккупированный Донецк.
Каждый похищенный объект – это похищенная идентичность. Через истории разрушенных музеев и похищенных коллекций мы хотим показать, как Россия делает культуру мишенью войны
Завершающей частью экспозиции станет интерактивная зона "Возможно ли возвращение?". Она должна стать площадкой для обсуждения вопросов возвращения похищенных ценностей, сохранения культурного наследия и восстановления справедливости.
Где и когда можно посетить выставку?
Выставка продлится с 17 ноября по 11 декабря 2026 года в пространстве идентичности VEZHA, расположенном в Доме кино на улице Саксаганского, 6, в Киеве.
Анонс выставки / Фото предоставлено 24 Каналу
Программой также предусмотрены:
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показ документального фильма The Kyiv Independent о похищении культурных ценностей из Херсона;
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дискуссия о культурном наследии Мариуполя в условиях российской оккупации;
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кураторские экскурсии.
Киевский показ станет началом международного турне выставки. Организаторы уже планируют следующие экспозиции во Львове, польском Гданьске и Вильнюсе. Также продолжаются переговоры о проведении выставки с потенциальными партнерами из более чем 15 стран.
Вход по предварительной регистрации:
Регистрация СМИ: заполнить форму.
Регистрация посетителей: заполнить форму.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения Россия систематически уничтожает и присваивает украинское культурное наследие. В частности, во время оккупации Херсона в 2022 году российские военные вывезли из местных музеев тысячи экспонатов.
Также в результате российской агрессии был разрушен Мариупольский краеведческий музей, часть его коллекции оккупанты вывезли в Донецк. Международное законодательство запрещает незаконное присвоение и вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий.
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