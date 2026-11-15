В Киеве откроется выставка, посвященная похищению украинского культурного наследия: что будет представлено

Выставку представит Музей похищенного искусства (Museum of Stolen Art, MOSA). Ее цель – показать, как Россия пытается лишить Украину культурного наследия, исторической памяти и возможности передавать его следующим поколениям.

Adv

популярные видео

Какие истории будут представлены на выставке?

С помощью документальных свидетельств, видеофрагментов, мультимедийных материалов и художественных инсталляций посетителям расскажут о различных способах уничтожения и присвоения украинской культуры. В частности, речь пойдет о вывозе музейных коллекций под видом "эвакуации", ракетных ударах по историческим памятникам, принудительной русификации культурных учреждений и незаконных раскопках на оккупированных территориях.

Среди основных примеров – ограбление музеев Херсона во время российской оккупации в 2022 году. Тогда из города под видом "эвакуации" вывезли тысячи произведений искусства и исторических артефактов. В результате выставочные залы и музейные хранилища остались пустыми.

Также на выставке расскажут о Мариупольском краеведческом музее, который был зруйнований во время российской осады города в 2022 году. Его коллекция насчитывала около 60 тысяч предметов. Часть культурных ценностей, в частности произведения Архипа Куинджи, вывезли в оккупированный Донецк.

Реклама

Каждый похищенный объект – это похищенная идентичность. Через истории разрушенных музеев и похищенных коллекций мы хотим показать, как Россия делает культуру мишенью войны– пояснила куратор выставки и соучредительница Музея похищенного искусства Ирина Шостак.

Завершающей частью экспозиции станет интерактивная зона "Возможно ли возвращение?". Она должна стать площадкой для обсуждения вопросов возвращения похищенных ценностей, сохранения культурного наследия и восстановления справедливости.

Где и когда можно посетить выставку?

Выставка продлится с 17 ноября по 11 декабря 2026 года в пространстве идентичности VEZHA, расположенном в Доме кино на улице Саксаганского, 6, в Киеве.

Анонс выставки / Фото предоставлено 24 Каналу

Программой также предусмотрены:

показ документального фильма The Kyiv Independent о похищении культурных ценностей из Херсона;

дискуссия о культурном наследии Мариуполя в условиях российской оккупации;

кураторские экскурсии.

Реклама

Киевский показ станет началом международного турне выставки. Организаторы уже планируют следующие экспозиции во Львове, польском Гданьске и Вильнюсе. Также продолжаются переговоры о проведении выставки с потенциальными партнерами из более чем 15 стран.

Вход по предварительной регистрации:

Регистрация СМИ: заполнить форму.

Регистрация посетителей: заполнить форму.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Россия систематически уничтожает и присваивает украинское культурное наследие. В частности, во время оккупации Херсона в 2022 году российские военные вывезли из местных музеев тысячи экспонатов.

Также в результате российской агрессии был разрушен Мариупольский краеведческий музей, часть его коллекции оккупанты вывезли в Донецк. Международное законодательство запрещает незаконное присвоение и вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий.