У Києві відкриють виставку про викрадення Росією української культурної спадщини: що покажуть

Виставку представить Музей викраденого мистецтва (Museum of Stolen Art, MOSA). Її мета – показати, як Росія намагається позбавити Україну культурної спадщини, історичної пам’яті та можливості передавати її наступним поколінням.

Adv

популярні відео

Які історії представлять на виставці?

Через документальні свідчення, відеофрагменти, мультимедійні матеріали та мистецькі інсталяції відвідувачам розкажуть про різні способи знищення й привласнення української культури. Зокрема, йтиметься про вивезення музейних колекцій під виглядом "евакуації", ракетні удари по історичних пам’ятках, примусову русифікацію культурних установ і незаконні розкопки на окупованих територіях.

Серед основних кейсів – пограбування музеїв Херсона під час російської окупації у 2022 році. Тоді з міста під виглядом "евакуації" вивезли тисячі творів мистецтва та історичних артефактів. Унаслідок цього виставкові зали й музейні сховища залишилися порожніми.

Також на виставці розкажуть про Маріупольський краєзнавчий музей, який був зруйнований під час російської облоги міста у 2022 році. Його колекція налічувала близько 60 тисяч предметів. Частину культурних цінностей, зокрема твори Архипа Куїнджі, вивезли до окупованого Донецька.

Реклама

Кожен викрадений об’єкт – це викрадена ідентичність. Через історії зруйнованих музеїв і викрадених колекцій ми хочемо показати, як Росія робить культуру мішенню війни– пояснила кураторка виставки та співзасновниця Музею викраденого мистецтва Ірина Шостак.

Завершальною частиною експозиції стане інтерактивна зона "Чи можливе повернення?". Вона має стати простором для розмови про повернення викрадених цінностей, збереження культурної спадщини та відновлення справедливості.

Де й коли можна відвідати виставку?

Виставка триватиме з 17 листопада до 11 грудня 2026 року в просторі ідентичності VEZHA, що розташований у Будинку кіно на вулиці Саксаганського, 6, у Києві.

Анонс виставки / Фото надане 24 Каналу

Програмою також передбачені:

показ документального фільму The Kyiv Independent про викрадення культурних цінностей із Херсона;

дискусія про культурну спадщину Маріуполя в умовах російської окупації;

кураторські екскурсії.

Реклама

Київський показ стане початком міжнародного представлення виставки. Організатори вже планують наступні експозиції у Львові, польському Гданську та Вільнюсі. Також перемовини щодо проведення виставки тривають із потенційними партнерами з понад 15 країн.

Вхід за попередньою реєстрацією:

Реєстрація медіа: заповнити форму.

Реєстрація відвідувачів: заповнити форму.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росія систематично знищує та привласнює українську культурну спадщину. Зокрема, під час окупації Херсона у 2022 році російські військові вивезли з місцевих музеїв тисячі експонатів.

Також через російську агресію зазнав руйнувань Маріупольський краєзнавчий музей, частину його колекції окупанти вивезли до Донецька. Міжнародне законодавство забороняє незаконне привласнення та вивезення культурних цінностей з окупованих територій.