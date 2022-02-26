Угостим захватчика украинским коктейлем! – в УДАРе напомнили рецепт Молотова
26 февраля 2022 , 15:31Читати новину українською
Источник:"УДАР Виталия Кличко"
В "УДАРе Виталия Кличко" обнародовали рецепт коктейля Молотова и инструкцию по его использованию. Фотографию опубликовали на официальной странице партии.
"Угостим захватчика украинским коктейлем", - отметили в партии.
В рецепте напомнили, что коктейль Молотова во время советско-финской войны, в 1939 году, финская армия использовала для борьбы с танками.
Горючая смесь:
- 2/3 бензин 1/3 смазка.
Добавки:
- Серебрянка, увеличивает температуру горения.
- Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.
Гнет:
- 50 см. ткани (хлопок!) плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы не разлился коктейль.
Как заполнять:
- 2/3 горючая смесь
- 1/3 оставляем для испарения смеси, эти испарения и взрываются.