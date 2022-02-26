"Пригостимо загарбника українським коктейлем", – зазначили у партії.

У рецепті нагадали, що коктейль Молотова під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році, фінська армія використовувала для боротьби з танками.

Горюча суміш:

2/3 бензин 1/3 мастило.

Добавки:

Серебрянка, підвищує температуру горіння.

Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гніт:

50 см. тканини (бавовна!) щільно втрамбувати у горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.

Як заповнювати:

2/3 горюча суміш

1/3 залишаємо для випаровування суміші, ці випаровування і вибухають.

Увага! Використовувати пляшки з товстим склом: вино, шампанське, віскі.