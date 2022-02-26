"Пригостимо загарбника українським коктейлем", – зазначили у партії.
У рецепті нагадали, що коктейль Молотова під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році, фінська армія використовувала для боротьби з танками.
Горюча суміш:
- 2/3 бензин 1/3 мастило.
Добавки:
- Серебрянка, підвищує температуру горіння.
- Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.
Гніт:
- 50 см. тканини (бавовна!) щільно втрамбувати у горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.
Як заповнювати:
- 2/3 горюча суміш
- 1/3 залишаємо для випаровування суміші, ці випаровування і вибухають.