Издание РАР написало, о вмешательстве на каком уровне сказал президент Польши. Ведь Словакия заявила, что регулярно будет измерять уровень радиации.

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Что говорит Дуда о действиях из-за угрозы атак по АЭС

Анджей Дуда отметил, что Россия уже атаковала Запорожскую АЭС и нерабочую Чернобыльскую АЭС. К счастью, это не привело к ядерной катастрофе.

Есть риск атак на другие электростанции – Ровенскую или Хмельницкую – и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов,

– заявил президент Польши.

Кстати, Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сказал, что Россия готовит удары по атомной инфраструктуре.

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Украинский лидер заметил, что, если, не дай Бог, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, то радиация не уважает государственных границ. Тогда, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия.