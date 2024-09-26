Видання РАР написало, про втручання на якому рівні сказав президент Польщі. Адже Словаччина заявила, що регулярно вимірюватиме рівень радіації.

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Що каже Дуда про дії через загрозу атак по АЕС

Анджей Дуда зауважив, що Росія вже атакувала Запорізьку АЕС і неробочу Чорнобильську АЕС. На щастя, це не призвело до ядерної катастрофи.

Є ризик атак на інші електростанції – Рівненську чи Хмельницьку – і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів,

– заявив президент Польщі.

До речі, Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН сказав, що Росія готує удари по атомній інфраструктурі.

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Український лідер зауважив, що, якщо, не дай Боже, Росія спричинить ядерну катастрофу на одній з наших АЕС, то радіація не поважає державних кордонів. Тоді, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки.