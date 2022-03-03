Угроза авиаудара в Сумах, немедленно бегите в укрытие

Жителей города Сумы предупредили об угрозе авиационного удара России.

Сохраняйте спокойствие. Нужно взять с собой "тревожный чемоданчик" и, не медля, двигаться к ближайшему укрытию. Помогите родным и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не услышите ответный сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы сообщат, когда выйти оттуда будет безопасно.

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