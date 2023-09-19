После 14.00 в Украине была масштабная воздушная тревога. Тревогу объявляли на Востоке и на юге страны.

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В обед в Украине объявляли воздушную тревогу

14:46 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности по всем областям.

14:20 В Одесской и Николаевской области тоже объявили ракетную опасность.

14:15 В Кировоградской, Сумской, Херсонской, Запорожской области объявили угрозу применения баллистического вооружения! Воздушные Силы ВС Украины.

14:06 В Воздушных силах сообщили, что в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области - угроза применения баллистического вооружения.

Отметим, что в ночь на 19 сентября 2023 года Россия выпустила по Украине 30 ударных БпЛА и еще одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.