После 14.00 в Украине была масштабная воздушная тревога. Тревогу объявляли на Востоке и на юге страны.
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В обед в Украине объявляли воздушную тревогу
Отметим, что в ночь на 19 сентября 2023 года Россия выпустила по Украине 30 ударных БпЛА и еще одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
В общей сложности во время ночной атаки силы и средства ПВО сбили 27 "Шахедов".