Після 14:00 в Україні була масштабна повітряна тривога. Тривогу оголошували на Сході та Півдні країни.

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В обід в Україні оголошували повітряну тривогу

14:46 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

14:20 В Одеській та Миколаївській області теж оголосили ракетну небезпеку.

14:15 У Кіровоградській, Сумській, Херсонській, Запорізькій області оголосили загрозу застосування балістичного озброєння! Повітряні Сили ЗС України.

14:06 У Повітряних силах повідомили, що у Полтавській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння.

Зазначимо, що у ніч на 19 вересня 2023 року Росія випустила по Україні 30 ударних БпЛА і ще й одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

Загалом під час нічної атаки сили та засоби ППО збили 27 "шахедів".