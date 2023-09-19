Після 14:00 в Україні була масштабна повітряна тривога. Тривогу оголошували на Сході та Півдні країни.
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В обід в Україні оголошували повітряну тривогу
Зазначимо, що у ніч на 19 вересня 2023 року Росія випустила по Україні 30 ударних БпЛА і ще й одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
Загалом під час нічної атаки сили та засоби ППО збили 27 "шахедів".