Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Днем 11 мая в столице и ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Воздушная тревога 11 мая 2025 года

В 13:45 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Черниговской области. Уже вскоре тревога распространилась дальше. В частности, в 13:48 сирены прозвучали в Киеве и Киевской области.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

– подчеркнули Воздушные силы.

Тревогу также объявили в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

По состоянию на 14:00 Воздушные силы не сообщали о пусках российских ракет.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту