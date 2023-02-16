Эксперт по энергетике ответил, остается ли угроза блаэкаута
Ситуация в энергосистеме Украины улучшилась. Уже речь не идет о блекауте, а стабильность будет усиливаться с каждой неделей.
Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, самая опасная ситуация была в ноябре и декабре 2022 года, а с января 2023 года энергетики ввели новый метод реагирования на обстрелы.
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Энергосистема стабилизируется
Владимир Омельченко уверен, что угроза блекаута уже миновала. Самая большая угроза полного отключения была в конце 2022 года, но сейчас ее уже нет. При этом она полностью не исчезла, ведь война продолжается.
Начиная с января, мы начали выходить из этой чрезвычайно рискованной зоны, прежде всего потому, что наши энергетики ввели новый метод реагирования на обстрелы. Они начали реагировать не реактивно, а проактивно, разгружая систему в преддверии ударов,
– сказал Владимир Омельченко.
Также директор энергетических программ Центра Разумкова отметил хорошую работу системы ПВО.
Расслабляться не нужно
Владимир Омельченко отметил, что международная помощь будет усиливать стабильность работы энергосистемы и ситуация будет становиться лучше, но есть и другая проблема.
Владимир Омельченко о возможности блэкаута: смотрите видео
По словам директора энергетических программ Центра Разумкова, нынешняя модель рынка электрической энергии в Украине вымывает средства у энергетических предприятий.
По сути, вся наша энергетика работает с убытками и субсидирует население и бизнес. Потому это не может так долго продолжаться. Если не исправить эти недостатки нашего энергорынка, то есть не перейти на европейскую прозрачную систему рынка, то у нас дефицит может восстановиться и оставаться достаточно долгое время.
– сказал Омельченко.
Также Владимир Омельченко подчеркнул, что в апреле 2023 года начнутся регламентные работы по ремонту блоков, и из-за этого также может возникнуть дефицит.
Ситуация в энергосистеме: главное
- В Укрэнерго отметили, что дефициты энергии нет уже пятые сутки подряд и на это даже не повлияла ракетная атака в ночь на 16 февраля.
- Украина работает над расширениями технические возможности для коммерческого обмена с Европой. Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличит импорт электроэнергии в Украину.
- Несмотря на отсутствие дефицита, сложной ситуация остается в Одесском районе и Киевской области.