Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он подчеркнул, что угроза полного блэкаута станет серьезной проблемой в многомиллионных городах.

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Клочок отметил, что свет в Украине продолжат отключать, поскольку проблема сейчас не в выработке электричества, а в его распределении. И сложно не согласиться с тем, что если с 1 тысячи ракет 100 прилетит, то точно будет блэкаут по всей Украине.

Ведь, подчеркнул он, Кремль не останавливается в своих террористических целях, его целью является принуждение к переговорам. Дмитрий Песков прямо на днях сказал, что Россия обстреливает Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и пойти на уступки.

То есть сейчас они как минимум, мне так кажется, думают о перемирии. То есть прекращение огня и перегруппировка, потому что у них есть такая проблема. Поэтому ракетные обстрелы будут, в этом можно не сомневаться,

– заявил политический и экономический эксперт.

Поэтому, по его словам, есть угроза полного блэкаута, и это станет серьезной проблемой в многомиллионных городах. Ведь в селах и небольших районных центрах еще очень относительно можно будет справиться с этой ситуацией.

Нужно ли выпускать мужчин за границу из-за блэкаута

Клочок считает, что, учитывая это, было бы очень грамотным разрешить выезд мужчин за границу не только для того, чтобы они увезли свои семьи за границу, но и для того, чтобы те могли банально заработать денег.

Ведь, объяснил он, сегодня в Украине слишком сложно с вопросом занятости и есть немало проблем, которые порождают коррупционные схемы, потому что все-таки мужчины выезжают за границу по разным схемам. Поэтому все это можно было сделать по-другому, однако позиция президента Украины несколько иная, возможно, считая, что тогда мужчины убегут за границу.

Не убегут. Кто хотел – тот уже сбежал, заплатил кучу денег. Как говорят и пишут во многих СМИ, платили даже по 3, по 5, по 10 тысяч долларов, чтобы сбежать за границу,

– сказал Клочок.

Он добавил, что подобные схемы постоянно разоблачает СБУ. Это лишь дает возможность наживаться недобропорядочным дельцам и тем, кто находится на соответствующих должностях и принимает такое решение.

Чего добивается Россия ударами по критической инфраструктуре и стоит ли выпускать мужчин за границу из-за блэкаута: смотрите видео

Изменит ли президент Украины свою позицию

Клочок напомнил, что на днях Верховная Рада приняла закон о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине, поэтому на ближайшие три месяца решение такое.

Изменит ли его президент? Это нужно спросить у президента,

– заявил эксперт.

По его словам, сложно сейчас говорить об этом и невозможно прогнозировать действия главы государства. Поэтому здесь нужно смотреть по ситуации. Однако маловероятно, что если будет блэкаут, то в Украине вспыхнут бунты и будет прорыв границ.

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