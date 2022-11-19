Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він наголосив, що загроза повного блекауту стане серйозною проблемою у багатомільйонних містах.

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Клочок зазначив, що світло в України продовжать відключати, оскільки проблема нині не у виробленні електрики, а в її розподіленні. І складно не погодитися з тим, що, якщо із 1 тисячі ракет 100 прилетить, то точно буде блекаут по всій Україні.

Адже, наголосив він, Кремль не зупиняється в своїх терористичних цілях, його метою є примус до переговорів. Дмітрій Пєсков днями прямо сказав, що Росія обстрілює Україну, щоб примусити її сісти за стіл переговорів і піти на поступки.

Тобто зараз вони як мінімум, мені так видається, думають про перемир'я. Тобто припинення вогню й перегрупування, тому що в них є така проблема. Тому ракетні обстріли будуть, у цьому можна не сумніватися,

– заявив політичний та економічний експерт.

Тому, за його словами, є загроза повного блекауту й це стане серйозною проблемою у багатомільйонних містах. Адже в селах і невеликих районних центрах ще дуже відносно можна буде впоратися з цією ситуацією.

Чи треба випускати чоловіків за кордон через блекаут

Клочок вважає, що, з огляду на це, було б дуже грамотним дозволити виїзд чоловіків за кордон не лише для того, щоб вони вивезли свої сім'ї за кордон, а й для того, щоб ті могли банально заробити грошей.

Адже, пояснив він, сьогодні в Україні надто складно з питанням зайнятості та є чимало проблем, які породжують корупційні схеми, бо все-таки чоловіки виїжджають за кордон за різними схемами. Тому все це можна було зробити по-іншому, однак позиція президента України є дещо інакшою, можливо, вважаючи, що тоді чоловіки втечуть за кордон.

Не втечуть. Хто хотів – той уже втік, заплатив купу грошей. Як говорять та пишуть у в багатьох ЗМІ, платили навіть по 3, по 5, по 10 тисяч доларів, аби втекти за кордон,

– сказав Клочок.

Він додав, що такі схеми постійно викриває СБУ. Це лише дає можливість наживатися недоброчесним ділкам і тим, хто перебуває на відповідних посадах та ухвалює таке рішення.

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Чи змінить президент України свою позицію

Клочок нагадав, що днями Верховна Рада ухвалила закон про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні, тому на найближчі 3 місяці рішення таке.

Чи змінить його президент? Це треба запитати у президента,

– заявив експерт.

За його словами, складно зараз про це говорити й неможливо прогнозувати дії глави держави. Тому тут треба дивитися по ситуації. Однак, малоймовірно, що, якщо буде блекаут, то в Україні спалахнуть бунти та буде прорив кордонів.

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