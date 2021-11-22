Минобороны России утверждает, что учения были плановыми. Отрабатывали поиск, сопровождение и уничтожение крылатых ракет условного противника.

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Тренировки проводили боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Они находятся в составе соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа.

Что русские говорят об учениях

В России рассказали, что воздушные цели условного противника смоделировали электронным способом. Параметры скорости полета и высоты указывали разные. Из-за этого, мол, выполнение учебно-боевой задачи усложнилось.

Оккупанты заявили, что поставленные задачи удалось выполнить успешно. Они оценили уровень подготовки своих военных, как высокий. Кроме того, убеждены в возможностях радиолокационных систем, расширенных функциях сопровождения целей и универсальности их поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением.

Обратите внимание! Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму. В конце 2021 туда прибудет новообразованный 56-й десантно-штурмовой полк российской армии.

Учения украинских морпехов возле Крыма