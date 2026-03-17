И даже Урал: Шойгу признал, что ни один регион России не является безопасным из-за украинских атак

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил обеспокоенность относительно украинских атак. Он отметил, что Урал, который якобы всегда был далеким и безопасным местом, сейчас находится в зоне прямой угрозы.

В конце февраля 2026 года в Свердловской области впервые был объявлен режим ракетной опасности. Об этом заявил Шойгу во время совещания в Екатеринбурге.

Смотрите также Путин этого не ожидал, – политолог назвал самые большие просчеты Кремля с "друзьями"

О какой опасности рассказал Шойгу?

Сергей Шойгу заявил, что еще недавно Урал считали недосягаемым для украинских ударов. Однако после последних атак и модификации вооружения политик резко изменил мнение.

Ни один регион России не может чувствовать себя безопасно. Еще недавно Урал был недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы,

– сказал Шойгу.

Он отметил, что Урал имеет стратегическое значение для России, потому что там сосредоточены оборонные предприятия, энергетика, химическая промышленность и крупные нефте-газовые месторождения.

По его словам, удары по этим объектам могут нанести серьезный экономический ущерб, нарушить снабжение и дестабилизировать жизнь крупных городов.

Шойгу добавил, что в результате угрозы БпЛА на некоторых предприятиях Свердловской области вводили "режим проактивного реагирования" и эвакуировали значительное количество рабочих.

Что известно о последних атаках по России?