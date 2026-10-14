Угроза импичмента: политолог объяснил, когда у Трампа не будет времени на Украину

Политолог Максим Несвитайлов предсказал ослабление давления США на Украину. По его словам, Дональду Трампу придется отвлечься от украинского вопроса из-за начала процедуры импичмента.

Как рассказал эксперт по международным отношениям в эфире 24 Канала, в Конгрессе уже готовятся отменить некоторые спорные решения американского президента. Давление на его администрацию будет постоянно усиливаться. Для начала процедуры отстранения от должности достаточно простого большинства в Палате представителей.

Почему Трамп сменит фокус внимания?

Когда начнется процедура импичмента, Трампу будет уже не до того, чтобы донимать Украину,

– отметил эксперт.

В то же время он отметил непоколебимую позицию европейских лидеров, в частности премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которые готовы поддерживать Киев независимо от сигналов из Вашингтона.

Отдельно политолог обратил внимание на Великобританию, где система сдержек и противовесов конституционной монархии обеспечивает последовательную помощь. Также он добавил, что российская пропаганда с ее иллюзиями о захвате Киева за три дня играет на руку Силам обороны, пока украинские военные наносят сокрушительные удары по стратегическим объектам РФ.

Проблемы со Starlink и позиция Маска

Комментируя политику Илона Маска в отношении возможных ограничений спутниковой связи, эксперт подчеркнул наличие четких бизнес-контрактов. В частности, услуги для Украины оплачивает Польша. Политические манипуляции владельца SpaceX разрушают перспективы его бизнеса в Европе и подрывают позиции перед возможным выходом на рынок Индии.

Это ситуация, из которой мы должны извлечь урок: нужно обеспечить стратегическую независимость нашей связи совместно с европейскими партнерами, чтобы иметь собственную альтернативу,

– подчеркнул Несвитайлов.

Напомним, ранее главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус также отмечал, что вероятность третьего процесса импичмента для Трампа составляет более 50%. Из-за этого ему придется идти на проукраинские шаги. В то же время Сергей Стерненко заявлял, что компания SpaceX могла ограничить работу терминалов по запросу новой администрации.