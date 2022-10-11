Лукашенко играет заявлениями о войне с Украиной: насколько серьезна угроза
Белорусский диктатор Лукашенко долго пытался "отпетлять" от участия в войне против Украины. А недавно неожиданно заявил, что якобы участвует в так называемой "специальной военной операции", но войска не отправляет. Что будет дальше – спрогнозировать сложно. Но есть один признак, после которого ситуация может стать тревожной.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба. По его словам, сейчас сложно вообще говорить о субъектности Лукашенко.
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Он порой совершает довольно странные для себя действия. Недавно поднял всех на уши, провел совещания с высшим военным руководством, а затем бросил все и умчался в Таджикистан.
Как отметил Бульба, после состоявшейся 26 сентября встречи Лукашенко в Сочи с Путиным "коридор маневров" для белорусского диктатора настолько сузился, что выбора у него сейчас немного. Такую версию нельзя отбрасывать. Именно после этого визита Лукашенко внезапно навестил Абхазию, которую вообще до этого не признавал.
Пока ситуация непонятная
Бульба рассказал, что уже с 15 ноября в Беларуси ожидают прибытия большого количества российских военных. Что именно будет происходить – пока никто не знает.
Есть определенные опасения по поводу мобилизации в Беларуси. Если этот процесс будет запущен, то он точно не будет открытым. Людей будут набирать под видом доукомплектации подразделений. Тогда это будет тревожный сигнал. Сейчас ситуация спокойная – беспокоиться не о чем.
У нас штат в ССО заполнен на 70% – 80%. Подразделения артиллерии и ПВО могут достигать и 50%. Если начнется мобилизация, она будет под видом доукомплектации подразделений. Будут забирать офицеров в соответствии со специальностями. Когда это начнется, то станет тревожным сигналом. Пока переживать особенно не из-за чего,
– подчеркнул Бульба.
Бульба рассказал насколько серьезная сейчас угроза из Беларуси: смотрите видео
Россия пытается втянуть Беларусь в войну
- Как ранее сообщало Главное управление разведки Минобороны, Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако самопровозглашенный президент Лукашенко всячески пытается этого избежать. Он даже готов отдать свои силы, но главное, чтобы вооруженные силы Беларуси напрямую не вступали в войну.
- Недавно украинскому послу в Беларуси была вручена нота недоверия. Там заявили бред, что Украина якобы готовится напасть на территорию их страны. В МИДе подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Такие движения белорусов могут быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению Украины.
- Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина отслеживает все происходящие в Беларуси процессы. Он отмечает, что белорусов, желающих воевать против ВСУ, практически нет. Но если Лукашенко таки отдаст приказ о наступлении, то это будет последнее его решение.