Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, решение о повторном наступлении захватчиков в Киев будет для них самоубийством.
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В России очень специфическое тактическое мышление
Как подчеркивает Черник, в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты все-таки застали Украину врасплох. Но если они тогда не смогли захватить Киев с современной техникой и подготовленным личным составом, то о каких перспективах возможного повторного наступления вообще можно говорить.
Тем более что Север Украины на протяжении нескольких месяцев серьезно укрепляют. Но у русских оккупантов очень специфическое мышление. Потому все возможно.
Наш противник имеет очень специфическое тактическое мышление. О Чернобаевке не говорил только ленивый. То же касается Змеиного. Но мой любимый пример – попытка установить понтонную переправу на Северском Донке. 5 раз в одном месте. Homo sapiens не могут так делать, но они делают,
– отметил Черник.
Впрочем, он подчеркнул, что нельзя недооценивать противника. Их все еще очень много, а дополнительные 300 или более тысяч мобилизованных все равно придется "перемалывать". А это очень сложная и долгая работа.
Черник предположил, будет ли повторное наступление из Беларуси: смотрите видео
Сейчас на территории Волыни и Ровенской области спокойно
- Недавно украинский военный Валерий Маркус рекомендовал жителям северо-западной части Ровенской области и северо-восточной части Волыни уехать отдыхать куда-нибудь на ближайший месяц.
- Это сообщение привело к переполоху среди украинцев. Однако впоследствии Маркус извинился и объяснил, что он имел в виду. Военный говорил только об одном из возможных вариантов развития ситуации.
- Кроме того, на публикацию Маркуса отреагировал руководитель Ровенской ОВО Виталий Коваль. Он подчеркнул – на севере Ровенской области спокойно. А на украинско-белорусской границе тоже уже нормально, никаких изменений нет.