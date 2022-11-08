Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, рішення про повторний наступ окупантів на Київ буде для них самогубством.

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В Росії дуже специфічне тактичне мислення

Як наголошує Черник, на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти таки заскочили Україну зненацька. Але, якщо вони тоді не змогли захопити Київ з сучасною технікою та підготовленим особовим складом, то про які перспективи можливого повторного наступу взагалі можна говорити.

Тим паче, що Північ України упродовж кількох місяців серйозно укріплюють. Але в російських окупантів дуже специфічне мислення. Тому все можливо.

Наш противник має дуже специфічне тактичне мислення. Про Чорнобаївку не говорив лише лінивий. Те саме стосується Зміїного. Але мій улюблений приклад – спроба встановити понтонну переправу на Сіверському Дінці. 5 разів в одному місці. Homo sapiens не можуть так робити, але вони роблять,

– зазначив Черник.

Утім, він наголосив, що не можна недооцінювати противника. Їх все ще дуже багато, а додаткові 300 чи більше тисяч мобілізованих все одно доведеться "перемелювати". А це дуже складна й довга робота.

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