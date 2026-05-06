Присутствуют ли российские ударные подразделения на территории Беларуси: что говорят в ГПСУ

В течение апреля 2026 года на территории Беларуси наблюдалась заметная и несколько непонятная активность. В то же время в ГПСУ заявили, что на территории страны нет российских ударных подразделений.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Интерфакс-Украина.

Что известно о ситуации на границе?

По словам Демченко, на территории Беларуси нет большого количества российских сил, а ударные подразделения вообще отсутствуют.

Речь может идти об определенных логистических подразделениях, которые остались на территории Беларуси, или же те, которые обслуживают самолеты,

– заявил спикер.

Также представитель ГПСУ отметил, что некоторые подразделения помогают в проведении определенного сбора разведданных с территории Беларуси.

Вниманию! Беларусь блокирует выезд россиянам-призывникам, которым запрещено покидать страну, проверяя их через общую базу с Россией. Российская правозащитная организация сообщила о первом случае, когда российскому призывнику запретили выезд через Беларусь, что ранее было возможным.

Последние новости о возможной угрозе из Беларуси

В течение последних недель Беларусь осуществляет определенные провокации у границы с Украиной. Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что 2 мая случился нетипичный инцидент. Поступали сообщения, что неизвестные объекты из Беларуси пересекли украинскую границу.

Конечно, нельзя исключать сценарий, что Россия таки сможет дожать Беларусь приобщиться к боевым действиям против Украины. По словам Чаленко, это будет колоссальной ошибкой для Лукашенко.

Вечером 2 мая мониторинговые каналы сообщили о неизвестных объектах, что пересекли границу Украины из Беларуси, которые могли быть воздушными шарами или вертолетами. Представители Сил обороны не подтвердили залета ударных средств, предположив, что это может быть воздушный шар.

Беларусь строит дорожную инфраструктуру и обустраивает артиллерийские позиции у украинской границы. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что масштабные действия со стороны Беларуси маловероятны, возможны лишь мелкие провокации.