Беларусь реально наращивает войска, – в Страткоме ВСУ указали на проблему

Угроза наступления из Беларуси никуда не исчезла. Они пытаются держать в напряжении украинские войска на Севере, запуская разные информационно-психологические операции.

Об этом 24 каналу заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, профессор информационной безопасности Тарас Дзюба. По его словам, оккупанты делают информационные вбросы, чтобы на Севере Украины находился гарнизон, который смог бы гарантированно отбить потенциальное наступление из Беларуси.

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Но есть и реальная угроза

Как отмечает Дзюба, там действительно пытаются небольшими группками нарастить количество личного состава в существующей группировке в Беларуси. А вот с военной техникой выходит интересная ситуация.

Неоднократно появлялась информация, что оккупанты вывозят белорусскую технику к себе. А обратно едет российская техника. Здесь могут быть два варианта.

Есть два варианта. Первый – они по кругу гоняют одну и ту же технику. Второй вариант – более реалистичный – белорусские танки и боевые машины в лучшем состоянии, чем российские. Поэтому оккупанты везут их на фронт. А вместо этого какой-то хлам едет обратно в Беларусь,

– отметил Дзюба.

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Напомним, Беларусь является соучастницей России в войне против Украины. Они предоставили свою территорию оккупантам для полномасштабного наступления, а также разрешили разместить ракетные установки и иранские дроны-камикадзе.

По данным белорусской мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в течение 7 месяцев режим Лукашенко передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов. Больше всего снарядов белорусы отдали оккупантам в апреле – более 22 тысяч тонн.