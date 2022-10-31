Про це 24 каналу заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних Сил України, професор інформаційної безпеки Тарас Дзюба. За його словами, окупанти роблять інформаційні вкиди, щоб на Півночі України перебував гарнізон, який зміг би гарантовано відбити потенційний наступ з Білорусі.

До теми Білоруські інновації: Катков пояснив, навіщо вішають "мангал" чи відро на танк

Але є й реальна загроза

Як наголошує Дзюба, там дійсно намагаються невеликими групками наростити кількість особового складу в наявному угрупованні в Білорусі. А от з військовою технікою виходить цікава ситуація.

Неодноразово з'являлася інформація, що окупанти вивозять білоруську техніку до себе. А натомість назад їде російська техніка. Тут можуть бути два варіанти.

Є два варіанти. Перший – вони по колу ганяють одну й ту саму техніку. Другий варіант – більш реалістичний – білоруські танки та бойові машини в кращому стані, ніж російські. Тому окупанти везуть їх на фронт. А натомість якийсь непотріб їде назад в Білорусь,

– зазначив Дзюба.

До теми – Буданов дав прогноз щодо наступу з Білорусі на Київ: дивіться відео

Нагадаємо, Білорусь є співучасницею Росії у війні проти України. Вони надали свою територію окупантам для повномасштабного наступу, а також дозволили розмістити ракетні установки та іранські дрони-камікадзе.

За даними білоруської моніторингової групи "Беларускі Гаюн", упродовж 7 місяців режим Лукашенка передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів. Найбільше снарядів білоруси віддали окупантам у квітні – аж понад 22 тисячі тонн.